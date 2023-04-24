Люка Эрнандес продлит контракт с «Баварией» в ближайшие дни

Защитник Люка Эрнандес в ближайшие дни подпишет новый контракт с «Баварией». Вопрос почти закрыт после хороших переговоров между сторонами, о чём в социальных сетях рассказывает журналист немецкого Sky Флориан Плеттенберг.

Отмечается, что новый контракт Эрнандеса будет рассчитан до конца июня 2027 года. Действующее же соглашение истекает через 14 месяцев.

За «Баварию» Люка Эрнандес выступает с лета 2019 года после трансфера из «Атлетико». С тех пор француз провёл за мюнхенцев 107 матчей, в которых записал на свой счёт два гола и восемь результативных передач на партнёров.