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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тухеля могут уволить из «Баварии» в мае слухи

24 Апреля 2023 • 15:41 Комментировать

Пребывание Томаса Тухеля на должности главного тренера «Баварии» может получиться недолгим. Как сообщает на своих страницах издание Bild, руководители мюнхенского клуба соберутся 22 мая. На этой встрече будут приниматься решения по будущему Оливера Кана, Хасана Салихамиджича и Томаса Тухеля.

В семи матчах под руководством Тухеля «Бавария» одержала только две победы. В апреле команда успела вылететь из Кубка Германии и Лиги чемпионов.

Напомним, что в конце марта «Бавария» решила сменить тренера – при Юлиане Нагельсманна боссы мюнхенского клуба не увидели прогресса.

Тухелем уже недовольны в «Баварии» - он работает 29 дней

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Оливер Кан Хасан Салихамиджич Томас Тухель
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