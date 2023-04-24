«Бавария» может продать звёздного нападающего

Старожил мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер может покинуть команду по завершении нынешнего сезона, об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Флориана Плеттенберга.

Как сообщает журналист, главный тренер может перевести ветерана в запас и опираться на других игроков. Боссы клуба опасаются, что в роли резервиста Томас станет проблемой и будет создавать напряжение в раздевалке команды.

В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги 33-летний нападающий провел 22 поединка, в которых отметился шестью забитыми мячами и семью результативными передачами.

Срок действующего трудового договора между сторонами рассчитан до середины следующего года.