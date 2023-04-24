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Чемпионат Германии. Бундеслига

«ПСЖ» хочет купить нападающего сборной Франции

24 Апреля 2023 • 12:07 Комментировать

Нападающий сборной Франции и франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани может продолжить карьеру на родине. По информации журналистов RMC Sport, в трансфере 24-летнего исполнителя заинтересован «ПСЖ». Конкурентами парижан в споре за игрока являются мюнхенская «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».

В свою очередь «Айнтрахт» готов расстаться со своим ведущим футболистом, если за него предложат порядка 60 миллионов евро. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2027 года.

В текущем розыгрыше Бундеслиги Коло-Муани провел 28 матчей, забил 13 мячей и сделал десять ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Айнтрахт Франкфурт трансферы футбола - лето 2023 Рандаль Коло-Муани
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