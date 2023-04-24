Названы сроки восстановления защитника «Баварии» Дэвиса

Защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис травмировал заднюю поверхность бедра в недавнем поединке против «Майнца» (1:3) в рамках 29-го тура чемпионата Германии.

Как стало известно журналистам Bild, игрок надолго угодил в лазарет. На полное восстановление канадскому футболисту понадобится порядка шести недель. Таким образом, Альфонсо рискует пропустить остаток нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Дэвис принял участие в 26 поединках, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами.

Срок действующего контракта защитника с «Баварией» рассчитан до середины 2025 года. Его транферная стоимость оценивается в 70 миллионов евро.