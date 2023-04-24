Тухель: «Я несу ответственность за результаты «Баварии»

Наставник «Баварии» Томас Тухель пообщался с представителями СМИ после поединка против «Майнца» в рамках 29-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась поражением мюнхенской команды со счетом 1:3.

«Нет смысла искать какой-то позитив. «Бавария» потеряла очень много очков во второй части сезона, у нас не получается показывать хорошую игру на протяжении всех 90 минут. Будет усердно трудиться в следующие дни, не обращая внимание на турнирную таблицу. Я несу ответственность за это», - передает слова специалиста Bayern & Germany.

После 29 туров чемпионата Германии «Бавария» набрала 59 баллов и занимает второе место, отставая от «Боруссии» на одно очко.