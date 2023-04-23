Грегорич сделал дубль и забил свой 50-й гол в Бундеслиге

В матче двадцать девятого тура немецкой Бундеслиги «Фрайбург» забил четыре безответных мяча аутсайдеру «Шальке» - по два в каждом из таймов. Первые два, то есть оба мяча первого тайма, записал на свой счет австрийский нападающий Михаэль Грегорич, и для него они стали, соответственно, 49-м и 50-м в истории выступлений в турнире. Для этого нападающему, выступающему за «Фрайбург» с прошлого года, потребовались 214 матчей.

Напомним, что Грегоричу принадлежит рекорд австрийской Бундеслиги, который вряд ли когда-либо будет побит - он забил свой первый гол в ней в возрасте 15 лет 361 дня.