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Чемпионат Германии. Бундеслига

Грегорич сделал дубль и забил свой 50-й гол в Бундеслиге

23 Апреля 2023 • 23:47 Комментировать
Фрайбург
4:0
Шальке 04
окончен

В матче двадцать девятого тура немецкой Бундеслиги «Фрайбург» забил четыре безответных мяча аутсайдеру «Шальке» - по два в каждом из таймов. Первые два, то есть оба мяча первого тайма, записал на свой счет австрийский нападающий Михаэль Грегорич, и для него они стали, соответственно, 49-м и 50-м в истории выступлений в турнире. Для этого нападающему, выступающему за «Фрайбург» с прошлого года, потребовались 214 матчей.

Напомним, что Грегоричу принадлежит рекорд австрийской Бундеслиги, который вряд ли когда-либо будет побит - он забил свой первый гол в ней в возрасте 15 лет 361 дня. 

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Евро-Футбол.Ру,
Фрайбург Михаэль Грегорич
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