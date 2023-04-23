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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» не проигрывает уже 13 матчей - лучшая серия клуба с 2017 года

23 Апреля 2023 • 23:04 Комментировать
Байер Л
2:0
РБ Лейпциг
окончен

В двадцать девятом туре немецкой Бундеслиги вновь удивил леверкузенский «Байер» - команда обыграла «РБ Лейпциг», забив тому два безответных мяча. Это был уже тринадцатый матч кряду для «аптекарей», в котором они обходятся без «горькой пилюли» поражений - с учетом всех турниров, в которых принимает участие клуб. За это время были одержаны десять побед, а три матча закончились вничью.

Это не рекордная серия в истории «Байера», но лучшая с 2017 года, когда клубом руководил Хайко Херрлих. В следующем туре немецкого чемпионата леверкузенский «Байер» сыграет с берлинским «Унионом», это случится 29 апреля. 

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