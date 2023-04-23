«Унион» добыл важную победу в Гладбахе

В заключительном матче 29-го тура «Боруссия» из Мёнхенгладбаха принимала «Унион». У хозяев был ощутимый перевес в контроле мяча и точности ударов, но это не позволило разжиться очками. В первом тайме команды больше упражнялись в получении жёлтых карточек, а после перерыва гости повели в счете после удара Шеральдо Бекера на 60-й минуте. Этот гол был единственным и позволил «Униону» вернуться в тройку. Гладбахцы - 10-е.
Протокол игры
|60'Бекер Шеральдо (0:1)
Омлин Йонас•Скалли Джозеф69' (Нгуму Натан (69') •Итакура Ко• 8'Эльведи Нико• 45'Бенсебаини Рами69' (Плеа Алассан (69') •Вайгль Юлиан•Коне Куадио•Хофманн Йонас•Нойхаус Флориан 24'69' (Лайнер Штефан (69') •Штиндль Ларс69' (Нец Лука (69') •Тюрам Маркус87' (Фридрих Марвин (87')
Запасные: Херрманн Патрик•Вольф Ханнес•Ольшовски Ян•Янчке Тони
Рённов Фредерик•Духи Данило•Кнохе Робин•Лейте Диогу•Юранович Йосип•Лайдуни Аисса 33'68' (Торсби Мортен (68') •Хедира Рани•Хаберер Яник78' (Пантович Милош (78') •Руссийон Жером87' (Триммель Кристофер (87') •Бехренс Кевин 35'68' (Сибачо Жордан (68') •Бекер Шеральдо78' (Михель Свен (78')
23 апреля. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).
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