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«Унион» добыл важную победу в Гладбахе

23 Апреля 2023 • 22:36 Комментировать
Боруссия М
0:1
Унион Берлин
окончен

В заключительном матче 29-го тура «Боруссия» из Мёнхенгладбаха принимала «Унион». У хозяев был ощутимый перевес в контроле мяча и точности ударов, но это не позволило разжиться очками. В первом тайме команды больше упражнялись в получении жёлтых карточек, а после перерыва гости повели в счете после удара Шеральдо Бекера на 60-й минуте. Этот гол был единственным и позволил «Униону» вернуться в тройку. Гладбахцы - 10-е.

Протокол игры  
Боруссия М0:1Унион Берлин
  60'Бекер Шеральдо (0:1)
Омлин ЙонасСкалли Джозеф 69' (Нгуму Натан ( 69') Итакура Ко  8'Эльведи Нико  45'Бенсебаини Рами 69' (Плеа Алассан ( 69') Вайгль ЮлианКоне КуадиоХофманн ЙонасНойхаус Флориан  24' 69' (Лайнер Штефан ( 69') Штиндль Ларс 69' (Нец Лука ( 69') Тюрам Маркус 87' (Фридрих Марвин ( 87')
Запасные: Херрманн ПатрикВольф ХаннесОльшовски ЯнЯнчке Тони
Рённов ФредерикДухи ДанилоКнохе РобинЛейте ДиогуЮранович ЙосипЛайдуни Аисса  33' 68' (Торсби Мортен ( 68') Хедира РаниХаберер Яник 78' (Пантович Милош ( 78') Руссийон Жером 87' (Триммель Кристофер ( 87') Бехренс Кевин  35' 68' (Сибачо Жордан ( 68') Бекер Шеральдо 78' (Михель Свен ( 78')
Запасные: Баумгартль ТимоЛевелинг ДжеймиГисельман НикоГрилль Леннарт
23 апреля. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Мёнхенгладбах Унион Берлин
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