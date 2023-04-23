«Унион» добыл важную победу в Гладбахе

В заключительном матче 29-го тура «Боруссия» из Мёнхенгладбаха принимала «Унион». У хозяев был ощутимый перевес в контроле мяча и точности ударов, но это не позволило разжиться очками. В первом тайме команды больше упражнялись в получении жёлтых карточек, а после перерыва гости повели в счете после удара Шеральдо Бекера на 60-й минуте. Этот гол был единственным и позволил «Униону» вернуться в тройку. Гладбахцы - 10-е.