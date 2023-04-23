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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» обыграл конкурентов из «РБ Лейпцига»

23 Апреля 2023 • 20:24 Комментировать
Байер Л
2:0
РБ Лейпциг
окончен

В заключительном матче 29-го тура Бундеслиги «Байер» принимал «РБ Лейпциг». Гости играли первым номером и постоянно обостряли у чужих ворот, вот только победить не смогли. Да и в целом очень опасных моментов почти не было. На 40-й минуте Мусса Диаби перехватил мяч на правом фланге и прострелил в центр штрафной, где расторопный Адам Гложек прицельно пробил в дальний угол. В конце второго тайма Доминик Собослаи ценой удаления сорвал атаку соперника, пенальти. Его реализовал Надим Амири.

«Байер» победил со счетом 2:0 и вырвался на шестое место. «РБ Лейпциг» - пятый, упустив шанс ворваться в тройку.

Протокол игры  
Байер Л2:0РБ Лейпциг
(1:0) Гложек Адам40'  
(2:0) Амири Надим86'  
Градецки ЛукашКоссуну ОдилонТа ДжонатанИнкапье Пьеро  70' 78' (Фосу-Менса Тимоти ( 78') Фримпонг ЖеремиАндрих Роберт  89'Демирбай КеремБаккер МитчелДиаби Мусса 68' (Азмун Сердар ( 68') Гложек Адам 68' (Амири Надим ( 68'  87') Адли Амин 90' (Беллараби Карим ( 90')
Запасные: Ломб НикласПенц ПатрикСинкгравен ДэйлиАзхиль АйманМбамба Ноа
Бласвих ЯнисКлостерманн Лукас 72' (Лаймер Конрад ( 72'  75') Орбан ВиллиГвардиол ЙошкоХальстенберг Марсель 60' (Симакан Мохамед ( 60'  70') Хенрихс БенджаминКампль Кевин 46' (Нкунку Кристофер ( 46') Айдара Амаду  71' 81' (Андре Силва ( 81') Собослаи Доминик  67'  86'Ольмо ДаниВернер Тимо 81' (Форсберг Эмиль ( 81')
Запасные: Ба СануссуНюланд ЭрьянДиалло АбдуПоульсен Юссуф
23 апреля. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).

 

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Евро-Футбол.Ру,
РБ Лейпциг Байер
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