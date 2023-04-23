«Байер» обыграл конкурентов из «РБ Лейпцига»

В заключительном матче 29-го тура Бундеслиги «Байер» принимал «РБ Лейпциг». Гости играли первым номером и постоянно обостряли у чужих ворот, вот только победить не смогли. Да и в целом очень опасных моментов почти не было. На 40-й минуте Мусса Диаби перехватил мяч на правом фланге и прострелил в центр штрафной, где расторопный Адам Гложек прицельно пробил в дальний угол. В конце второго тайма Доминик Собослаи ценой удаления сорвал атаку соперника, пенальти. Его реализовал Надим Амири.
«Байер» победил со счетом 2:0 и вырвался на шестое место. «РБ Лейпциг» - пятый, упустив шанс ворваться в тройку.
Протокол игры
|(1:0) Гложек Адам40'
|(2:0) Амири Надим86'
Градецки Лукаш•Коссуну Одилон•Та Джонатан•Инкапье Пьеро 70'78' (Фосу-Менса Тимоти (78') •Фримпонг Жереми•Андрих Роберт• 89'Демирбай Керем•Баккер Митчел•Диаби Мусса68' (Азмун Сердар (68') •Гложек Адам68' (Амири Надим (68') • 87'Адли Амин90' (Беллараби Карим (90')
Бласвих Янис•Клостерманн Лукас72' (Лаймер Конрад (72') • 75'Орбан Вилли•Гвардиол Йошко•Хальстенберг Марсель60' (Симакан Мохамед (60') • 70'Хенрихс Бенджамин•Кампль Кевин46' (Нкунку Кристофер (46') •Айдара Амаду 71'81' (Андре Силва (81') •Собослаи Доминик 67'• 86'Ольмо Дани•Вернер Тимо81' (Форсберг Эмиль (81')
Запасные: Ба Сануссу•Нюланд Эрьян•Диалло Абду•Поульсен Юссуф
23 апреля. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).
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