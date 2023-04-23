«Байер» обыграл конкурентов из «РБ Лейпцига»

В заключительном матче 29-го тура Бундеслиги «Байер» принимал «РБ Лейпциг». Гости играли первым номером и постоянно обостряли у чужих ворот, вот только победить не смогли. Да и в целом очень опасных моментов почти не было. На 40-й минуте Мусса Диаби перехватил мяч на правом фланге и прострелил в центр штрафной, где расторопный Адам Гложек прицельно пробил в дальний угол. В конце второго тайма Доминик Собослаи ценой удаления сорвал атаку соперника, пенальти. Его реализовал Надим Амири.

«Байер» победил со счетом 2:0 и вырвался на шестое место. «РБ Лейпциг» - пятый, упустив шанс ворваться в тройку.