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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Фрайбург» забил 4 гола в ворота «Шальке»

23 Апреля 2023 • 18:24 Комментировать
Фрайбург
4:0
Шальке 04
окончен

В предпоследнем матче 29-го тура Бундеслиги встретились мотивированные команды, «Фрайбург» и «Шальке». Первые имели шанс ворваться в зону Лиги чемпионов, вторые горели желанием выбраться из подвала таблицы. Победили более мастеровитые хозяева, которые нанесли более двух десятков ударов. Михаэль Грегорич открыл счет уже на седьмой минуте. Винценцо Грифо зарядил в штангу. Перед перерывом Грегорич оформил дубль, здорово пробив головой. На 52-й минуте Лукас Хёлер сделал счет разгромным, а также отличился Маттиас Гинтер - 4:0.

«Фрайбург» ворвался сразу в тройку, а соперник остается вторым с конца.

Протокол игры  
Фрайбург4:0Шальке 04
(1:0) Грегорич Михаэль7'  
(2:0) Грегорич Михаэль35'  
(3:0) Хёлер Лукас52'  
(4:0) Гинтер Маттиас82'  
Флеккен МаркКюблер ЛукасГинтер МаттиасЛинхарт ФилиппГюнтер КристианКайтель Янник  87'Хёфлер Николас 86' (Вагнер Роберт ( 86') Доан Рицу 73' (Вайсхаупт Ноа ( 73') Грифо Винченцо 79' (Чон У-Ён II ( 79') Грегорич Михаэль 73' (Петерсен Нильс ( 73') Хёлер Лукас 79' (Рохль Мерлин ( 79')
Запасные: Атуболу НоаСильдиллия КилианнШмидт КеннетШмид Жонатан
Шволов АлександерМатричани Хеннинг 61' (Оуведжан Томас ( 61') Дженц Мориц 46' (Граймль Лео ( 46') Каминьски МарцинУронен Йере  45' 61' (Айдин Мехмет ( 61') Крал АлексЛатца Данни  90'Караман КенанДрекслер Доминик 46' (Фрай Микаэль ( 46') Бюльтер Мариус 79' (Саласар Родриго ( 79') Теродде Симон
Запасные: Тауэр НикласМор ТобиасВан дер Берг СеппЛангер Михаэль
23 апреля. Стадион "Европа-парк-Штадион".

 

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Фрайбург Шальке 04
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