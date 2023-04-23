«Фрайбург» забил 4 гола в ворота «Шальке»

В предпоследнем матче 29-го тура Бундеслиги встретились мотивированные команды, «Фрайбург» и «Шальке». Первые имели шанс ворваться в зону Лиги чемпионов, вторые горели желанием выбраться из подвала таблицы. Победили более мастеровитые хозяева, которые нанесли более двух десятков ударов. Михаэль Грегорич открыл счет уже на седьмой минуте. Винценцо Грифо зарядил в штангу. Перед перерывом Грегорич оформил дубль, здорово пробив головой. На 52-й минуте Лукас Хёлер сделал счет разгромным, а также отличился Маттиас Гинтер - 4:0.

«Фрайбург» ворвался сразу в тройку, а соперник остается вторым с конца.