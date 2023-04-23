«Фрайбург» забил 4 гола в ворота «Шальке»

В предпоследнем матче 29-го тура Бундеслиги встретились мотивированные команды, «Фрайбург» и «Шальке». Первые имели шанс ворваться в зону Лиги чемпионов, вторые горели желанием выбраться из подвала таблицы. Победили более мастеровитые хозяева, которые нанесли более двух десятков ударов. Михаэль Грегорич открыл счет уже на седьмой минуте. Винценцо Грифо зарядил в штангу. Перед перерывом Грегорич оформил дубль, здорово пробив головой. На 52-й минуте Лукас Хёлер сделал счет разгромным, а также отличился Маттиас Гинтер - 4:0.
«Фрайбург» ворвался сразу в тройку, а соперник остается вторым с конца.
Протокол игры
|(1:0) Грегорич Михаэль7'
|(2:0) Грегорич Михаэль35'
|(3:0) Хёлер Лукас52'
|(4:0) Гинтер Маттиас82'
Флеккен Марк•Кюблер Лукас•Гинтер Маттиас•Линхарт Филипп•Гюнтер Кристиан•Кайтель Янник• 87'Хёфлер Николас86' (Вагнер Роберт (86') •Доан Рицу73' (Вайсхаупт Ноа (73') •Грифо Винченцо79' (Чон У-Ён II (79') •Грегорич Михаэль73' (Петерсен Нильс (73') •Хёлер Лукас79' (Рохль Мерлин (79')
Шволов Александер•Матричани Хеннинг61' (Оуведжан Томас (61') •Дженц Мориц46' (Граймль Лео (46') •Каминьски Марцин•Уронен Йере 45'61' (Айдин Мехмет (61') •Крал Алекс•Латца Данни• 90'Караман Кенан•Дрекслер Доминик46' (Фрай Микаэль (46') •Бюльтер Мариус79' (Саласар Родриго (79') •Теродде Симон
23 апреля. Стадион "Европа-парк-Штадион".
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