«Бавария» потеряла лидерство в турнирной таблице чемпионате Германии из-за субботнего поражения от «Майнца» с результатом 1:3.

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Флориана Плеттенберга, в руководстве «Баварии» уже недовольны Томасом Тухелем. Так, критике подверглись некоторые решения тренера по выбору состава.

Отмечается, что увольнять Тухеля в ближайшее время «Бавария» не будет. При этом работу молодого тренера будут серьёзно оценивать с начала следующего сезона.

Томас Тухель был назначен главным тренером «Баварии» 25 марта. На этом посту он сменил Юлиана Нагельсманна.

«Бавария» за месяц с Тухелем проиграла столько же матчей, сколько в предыдущей части сезона с Нагельсманном