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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тухелем уже недовольны в «Баварии» - он работает 29 дней слухи

23 Апреля 2023 • 17:42 Комментировать
Майнц
3:1
Бавария
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«Бавария» потеряла лидерство в турнирной таблице чемпионате Германии из-за субботнего поражения от «Майнца» с результатом 1:3.

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Флориана Плеттенберга, в руководстве «Баварии» уже недовольны Томасом Тухелем. Так, критике подверглись некоторые решения тренера по выбору состава.

Отмечается, что увольнять Тухеля в ближайшее время «Бавария» не будет. При этом работу молодого тренера будут серьёзно оценивать с начала следующего сезона.

Томас Тухель был назначен главным тренером «Баварии» 25 марта. На этом посту он сменил Юлиана Нагельсманна.

«Бавария» за месяц с Тухелем проиграла столько же матчей, сколько в предыдущей части сезона с Нагельсманном

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель
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