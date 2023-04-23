«Бавария» рассказала о травме Дэвиса

Защитник Альфонсо Дэвис получил травму в субботнем матче Бундеслиги против «Майнца». Канадцу понадобилась замена уже на девятой минуте.

Дэвис прошёл медицинское обследование, которое выявило травму мышечного пучка в задней области левого бедра. Об этом рассказывается на страницах официального сайта мюнхенского клуба. Сроки восстановления футболиста не называются.

В сезоне 2022/2023 Альфонсо Дэвис провёл за «Баварию» 38 матчей. В них 22-летний футболист записал на свой счёт три гола и восемь результативных передач на партнёров.

На текущий момент «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. Мюнхенцы на одно очко отстают от дортмундской «Боруссии».