В «Боруссии» высказались о будущем Ройса

Гендиректор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Вацке ответил на вопрос касательно будущего полузащитника Марко Ройса.

«В ближайшее время мы примем решение по контракту Марко. Думаю, на это уйдет до десяти дней», - приводятся слова функционера в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо.

Ройс защищает цвета дортмундского коллектива с лета 2012 года. Срок действующего контракта между «Боруссией» и полузащитником рассчитан до конца июня. Трансферный ценник игрока – девять миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Германии вингер принял участие в 20 матчах. Ройс отметился шестью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.