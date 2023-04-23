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Чемпионат Германии. Бундеслига

В «Боруссии» высказались о будущем Ройса

23 Апреля 2023 • 11:24 Комментировать

Гендиректор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Вацке ответил на вопрос касательно будущего полузащитника Марко Ройса.

«В ближайшее время мы примем решение по контракту Марко. Думаю, на это уйдет до десяти дней», - приводятся слова функционера в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо.

Ройс защищает цвета дортмундского коллектива с лета 2012 года. Срок действующего контракта между «Боруссией» и полузащитником рассчитан до конца июня. Трансферный ценник игрока – девять миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Германии вингер принял участие в 20 матчах. Ройс отметился шестью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Марко Ройс
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