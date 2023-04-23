Терзич: «Боруссия» сделала шаг вперёд»

В рамках 29-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» отпраздновала победу над франкфуртским «Айнтрахтом» со счетом 4:0. После окончания матча главный тренер «шмелей» Эдин Терзич пообщался с журналистами.

«Мы довольны результатом и своей игрой. Сделали шаг вперед. Каждый футболист команды хотел доказать, что мы этого заслуживаем. «Боруссия» очень много вложила в этот сезон.

Довольны своим выступлением, однако о полной радости говорить еще рано. Впереди много работы», - передает слова специалиста пресс-служба клуба.

После 29 туров «Боруссия» лидирует в Бундеслиге, опережая идущую второй «Баварию» на один балл.