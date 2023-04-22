Маттеус: «Смена тренера не принесла «Баварии» ничего хорошего»

Известный экс-футболист «Баварии» Лотар Маттеус высказался о кризисе команды.

В конце прошлого месяца руководство мюнхенцев назначило на должность главного тренера Томаса Тухеля, уволив Юлиана Нагельсманна, что пока не принесло результата. После поражения от «Майнца» (1:3) «Бавария» лишилась первого места в Бундеслиге, ранее команда вылетела из Кубка Германии и Лиги чемпионов.

«Кан и Салихамиджич должны спросить себя, вовремя ли была сделана тренерская перестановка. На данный момент это решение не принесло ничего хорошего, и особенно уместно об этом говорить после сегодняшней неудачи.

Они не давали чётких объяснений, лишь защищая себя. Думаю, им следует прояснить ситуацию», – сказал Маттеус, выступая на Sky.