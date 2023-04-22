Экс-игрок сборной Германии Хектор завершает карьеру

Защитник Йонас Хектор принял решение о завершении карьеры. Как сообщает пресс-служба «Кёльна», футболист повесит бутсы на гвоздь, как только сезон 2022/2023 закончится.

Хектор завершает футбольную карьеру очень рано – в конце мая ему исполнится 33 года.

В «Кёльне» Йонас Хектор проводит практически всю свою карьеру. За «козлов» защитник провёл 342 официальных матча, в которых забил 23 гола и отдал 29 голевых передач на партнёров.

В 2014-2019 годах Хектор выступал за сборную Германии. В 43 играх за Бундестим футболист забил три гола и отдал 12 голевых пасов.

Отметим, что «Кёльн» сейчас занимает 11-е место в турнирной таблице Бундеслиги.