Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Экс-игрок сборной Германии Хектор завершает карьеру

22 Апреля 2023 • 21:30 Комментировать

Защитник Йонас Хектор принял решение о завершении карьеры. Как сообщает пресс-служба «Кёльна», футболист повесит бутсы на гвоздь, как только сезон 2022/2023 закончится.

Хектор завершает футбольную карьеру очень рано – в конце мая ему исполнится 33 года.

В «Кёльне» Йонас Хектор проводит практически всю свою карьеру. За «козлов» защитник провёл 342 официальных матча, в которых забил 23 гола и отдал 29 голевых передач на партнёров.

В 2014-2019 годах Хектор выступал за сборную Германии. В 43 играх за Бундестим футболист забил три гола и отдал 12 голевых пасов.

Отметим, что «Кёльн» сейчас занимает 11-е место в турнирной таблице Бундеслиги.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Йонас Хектор Кёльн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
22.04.23 в 16:30
Фрайбург Фрайбург
Шальке 04 Шальке 04
Видео
22.04.23 в 16:30
Боруссия М Боруссия М
Унион Берлин Унион Берлин
Видео
Окончен
Герта Герта
Вердер Вердер
2
4
2.26 3.55 3.15
Видео
22.04.23 в 16:30
Байер Л Байер Л
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Видео
Окончен
Хоффенхайм Хоффенхайм
Кёльн Кёльн
1
3
2.15 3.70 3.30
Видео
22.04.23 в 16:30
Аугсбург Аугсбург
Штутгарт Штутгарт
Видео
Окончен
Майнц Майнц
Бавария Бавария
3
1
5.20 4.70 1.57
Видео
Окончен
Бохум Бохум
Вольфсбург Вольфсбург
1
5
2.85 3.70 2.38
Видео
Окончен
Боруссия Д Боруссия Д
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
4
0
1.68 4.40 4.60
Видео
23.04.23 в 16:30
Фрайбург Фрайбург
Шальке 04 Шальке 04
1.86 3.75 4.20
Видео
23.04.23 в 18:30
Байер Л Байер Л
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
2.60 3.75 2.60
Видео
23.04.23 в 20:30
Боруссия М Боруссия М
Унион Берлин Унион Берлин
2.70 3.70 2.50
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Апреля
22:05 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд впервые с 2012 года возглавляет Бундеслигу после 29 туров – тогда команда стала чемпионом
21:57 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд выдала рекордную серию побед на своём поле
21:30 · Германия. Бундеслига
Экс-игрок сборной Германии Хектор завершает карьеру
21:22 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» возглавила Бундеслигу, разгромив «Айнтрахт»
21:17 · Германия. Бундеслига
Кан прокомментировал работу Тухеля в «Баварии»
20:59 · Германия. Бундеслига
Салихамиджич: «Трудно объяснить сегодняшнее поражение «Баварии»
20:25 · Германия. Бундеслига
Мюллер – о поражении «Баварии»: «Я был особенно плох»
19:41 · Германия. Бундеслига
​Тухель: «Команда выглядит уставшей»
19:31 · Германия. Бундеслига
«Бавария» за месяц с Тухелем проиграла столько же матчей, сколько в предыдущей части сезона с Нагельсманном 1
19:22 · Германия. Бундеслига
Кан высказался после поражения «Баварии»
19:00 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд - «Айнтрахт»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0
18:44 · Германия. Бундеслига
«Бавария» за месяц с Тухелем успела вылететь из двух турниров – всего 2 победы в 7 матчах
18:30 · Германия. Бундеслига
«Кёльн» без труда переиграл «Хоффенхайм»
18:28 · Германия. Бундеслига
«Бавария» потерпела фиаско в матче против «Майнца» и рискует упустить первое место
18:28 · Германия. Бундеслига
«Вердер» наконец-то победил, разобравшись с кризисной «Гертой»
Все новости
Рекомендуем