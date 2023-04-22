Кан прокомментировал работу Тухеля в «Баварии»

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан рассказал, что думает о результатах команды под руководством Томаса Тухеля.

Рулевой возглавил мюнхенский коллектив в конце марта, сменив Юлиана Нагельсманна. С момента тренерской перестановки «Бавария» одержала лишь две победы в семи матчах, успев вылететь из Кубка Германии и Лиги чемпионов. В субботу «Бавария» проиграла «Майнцу» в матче Бундеслиги (1:3).

«Тухель – последний человек, которого мы должны обсуждать в свете недавних неудач. Он делает всё возможное, чтобы вести команду вперёд», – приводит издание Bild слова Кана, также заявившего, что он даже не рассматривает возможность собственного ухода в отставку.