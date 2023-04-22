Салихамиджич: «Трудно объяснить сегодняшнее поражение «Баварии»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич поделился мыслями после поражения команды от «Майнца» (1:3).

Мюнхенцы провалили второй тайм, пропустив после перерыва три безответных мяча.

«Первый тайм команда провела хорошо, но затем не хватало энергии, доминировать уже не получалось. У нас были шансы удвоить преимущество, но вместо этого мы на ровном месте позволили «Майнцу» сравнять счёт. Трудно объяснить это поражение. Теперь нам нужно проанализировать ситуацию и сделать всё, чтобы подобного не повторилось в будущем», – приводит пресс-служба «Баварии» слова Салихамиджича.