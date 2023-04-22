Мюллер – о поражении «Баварии»: «Я был особенно плох»

Футболист «Баварии» Томас Мюллер высказался после неудачи своей команды в матче 29-го тура Бундеслиги против «Майнца».

Коллектив Томаса Тухеля открыл счёт на 29-й минуте, однако во втором тайме пропустил три безответных мяча.

«Сегодня у нас совершенно не клеилась игра, но я был особенно плох. Мы слабо распоряжались мячом. Когда «Майнц» неожиданно повёл со счётом 3:1 после перерыва, у нас уже не было сил отыгрываться – третий гол полностью нас сломил. Я шокирован, у меня нет объяснений», – заявил в послематчевом интервью Sky ветеран мюнхенцев.

После сегодняшнего поражения «Бавария» рискует лишиться первого места в турнирной таблице – оно достанется «Боруссии» Дортмунд, если та доведёт дело до победы в матче с «Айнтрахтом».