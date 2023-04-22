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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Тухель: «Команда выглядит уставшей»

22 Апреля 2023 • 19:41 Комментировать
Майнц
3:1
Бавария
окончен

В матче двадцать девятого тура немецкой Бундеслиги «Бавария» потерпела неудачу в Майнце, бывший клуб Томаса Тухеля обыграл гегемона немецкого футбола, причем победа получилась волевой - с 0:1 «Майнц» заработал 3:1. Томас Тухель, наставник мюнхенского клуба, посетовал на усталость игроков.

- Когда соперник смог прибавить и усилить давление, мы не смогли ответить. Мы в непростом положении. Игроки выглядят так, словно они уже сыграли 70 матчей в сезоне и всем пресытились, - цитирует слова Тухеля немецкая версия Sky Sports.

В следующем туре «Бавария» примет в домашнем матче «Герту».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Майнц Томас Тухель
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