«Бавария» за месяц с Тухелем проиграла столько же матчей, сколько в предыдущей части сезона с Нагельсманном

А позитивно ли повлияла на «Баварию» мартовская смена главного тренера? Вопрос действительно интересный, ведь в семи матчах под руководством Томаса Тухеля мюнхенцы отпраздновали только две победы при двух ничьих и трёх поражениях.

Любопытно, что за месяц с Тухелем «Бавария» потерпела столько же поражений, сколько в предыдущей части сезона (с августа по конец марта) с Юлианом Нагельсманном.

При Тухеле «Бавария» проиграла «Фрайбургу» (1:2 в Кубке Германии), «Манчестер Сити» (0:3 в Лиге чемпионов) и «Майнцу» (1:3 в Бундеслиге).

Следующий матч «Бавария» проведёт 30 апреля – против «Герты».

«Бавария» за месяц с Тухелем успела вылететь из двух турниров – всего 2 победы в 7 матчах