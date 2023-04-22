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Чемпионат Германии. Бундеслига

Кан высказался после поражения «Баварии»

22 Апреля 2023 • 19:22 Комментировать
Майнц
3:1
Бавария
окончен

В субботу вечером «Бавария» огорчила своих болельщиков поражением от «Майнца» с результатом 1:3. После игры комментарий дал Оливер Кан, который возглавляет правление мюнхенского клуба.

«На поле выходят 11 человек, которые должны работать на износ ради целей этого клуба. Того, что команда показала сегодня на поле, недостаточно для завоевания титула», - сказал Кан, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Патрик Штрассер.

«Бавария» потеряет лидерство в турнирной таблице Бундеслиги, если в субботу дортмундская «Боруссия» на своём поле обыграет «Айнтрахт». Не пропустите текстовую трансляцию.

«Бавария» за месяц с Тухелем успела вылететь из двух турниров – всего 2 победы в 7 матчах

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Оливер Кан
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