«Бавария» за месяц с Тухелем успела вылететь из двух турниров – всего 2 победы в 7 матчах

В субботу «Бавария» разочаровала армию своих поклонников. Мюнхенцы проиграли в гостях у «Майнца» с результатом 1:3. Как следствие, по итогам тура команда Томаса Тухеля может потерять лидерство в Бундеслиге.

Тухель стал главным тренером «Баварии» 25 марта. За четыре недели мюнхенцы провели семь матчей, в которых одержали две победы при двух ничьих и трёх поражениях. В этот период уместились вылеты «Баварии» из Кубка Германии и Лиги чемпионов.

Кто знает, быть может в «Баварии» уже жалеют о резком увольнении Юлиана Нагельсманна в конце марта. Молодой тренер был отправлен в отставку из-за отсутствия прогресса команды.