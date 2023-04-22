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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» за месяц с Тухелем успела вылететь из двух турниров – всего 2 победы в 7 матчах

22 Апреля 2023 • 18:44 Комментировать
Майнц
3:1
Бавария
окончен

В субботу «Бавария» разочаровала армию своих поклонников. Мюнхенцы проиграли в гостях у «Майнца» с результатом 1:3. Как следствие, по итогам тура команда Томаса Тухеля может потерять лидерство в Бундеслиге.

Тухель стал главным тренером «Баварии» 25 марта. За четыре недели мюнхенцы провели семь матчей, в которых одержали две победы при двух ничьих и трёх поражениях. В этот период уместились вылеты «Баварии» из Кубка Германии и Лиги чемпионов.

Кто знает, быть может в «Баварии» уже жалеют о резком увольнении Юлиана Нагельсманна в конце марта. Молодой тренер был отправлен в отставку из-за отсутствия прогресса команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель
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