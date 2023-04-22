«Кёльн» без труда переиграл «Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» и «Кёльн» практически на равных играли в матче 29-го тура чемпионата Германии, при это гости забивали и забивали в ворота противника. Флориан Кайнц реализовал пенальти на 18-й минуте, а Дейви Зельке еще до перерыва удвоил перевес. На 90-й минуте команды обменялись голами - 3:1 в пользу «козлов», которые идут на 11-м месте, противник - 14-й.