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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Кёльн» без труда переиграл «Хоффенхайм»

22 Апреля 2023 • 18:30 Комментировать
Хоффенхайм
1:3
Кёльн
окончен

«Хоффенхайм» и «Кёльн» практически на равных играли в матче 29-го тура чемпионата Германии, при это гости забивали и забивали в ворота противника. Флориан Кайнц реализовал пенальти на 18-й минуте, а Дейви Зельке еще до перерыва удвоил перевес. На 90-й минуте команды обменялись голами - 3:1 в пользу «козлов», которые идут на 11-м месте, противник - 14-й.

Протокол игры  
Хоффенхайм1:3Кёльн
  18'Кайнц Флориан (0:1)
  39'Зельке Дейви (0:2)
(1:3) Дольберг Каспер90'  
  90'Тилманн Ян (0:3)
Бауманн ОливерФогт КевинБрукс Джон  29'Акпогума Кевин 67' (Сков Роберт ( 67') Кадержабек ПавелГайгер Деннис 73' (Руди Себастьян ( 73') Анхелиньо Хосе 80' (Дольберг Каспер ( 80') Крамарич АндрейБеккер Финн 46' (Даббур Мунас ( 46') Бебу ИлаБаумгартнер Кристоф 73' (Бишоф Том ( 73')
Запасные: Филипп ЛукаБисакшич ЭрминКабак ОзанШтиллер Анджело
Швебе Марвин  29'Шмиц Бенно 89' (Килиан Лука ( 89') Хюберс ТимоШабо ЮлианХектор ЙонасМартель ЭрикСхири ЭльесЛюбичич Деян 62' (Тиггес Штеффен ( 62') Кайнц Флориан 80' (Шиндлер Кингсли ( 80') Майна Линтон 80' (Гусенбашич Денис ( 80') Зельке Дейви  26' 62' (Тилманн Ян ( 62')
Запасные: Хорн ТимоОлесен МатиасПедерсен КристианАдамян Саркис
22 апреля. Стадион "Презеро Арена".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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