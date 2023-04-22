«Кёльн» без труда переиграл «Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» и «Кёльн» практически на равных играли в матче 29-го тура чемпионата Германии, при это гости забивали и забивали в ворота противника. Флориан Кайнц реализовал пенальти на 18-й минуте, а Дейви Зельке еще до перерыва удвоил перевес. На 90-й минуте команды обменялись голами - 3:1 в пользу «козлов», которые идут на 11-м месте, противник - 14-й.
Протокол игры
|18'Кайнц Флориан (0:1)
|39'Зельке Дейви (0:2)
|(1:3) Дольберг Каспер90'
|90'Тилманн Ян (0:3)
Бауманн Оливер•Фогт Кевин•Брукс Джон• 29'Акпогума Кевин67' (Сков Роберт (67') •Кадержабек Павел•Гайгер Деннис73' (Руди Себастьян (73') •Анхелиньо Хосе80' (Дольберг Каспер (80') •Крамарич Андрей•Беккер Финн46' (Даббур Мунас (46') •Бебу Ила•Баумгартнер Кристоф73' (Бишоф Том (73')
Запасные: Филипп Лука•Бисакшич Эрмин•Кабак Озан•Штиллер Анджело
Швебе Марвин• 29'Шмиц Бенно89' (Килиан Лука (89') •Хюберс Тимо•Шабо Юлиан•Хектор Йонас•Мартель Эрик•Схири Эльес•Любичич Деян62' (Тиггес Штеффен (62') •Кайнц Флориан80' (Шиндлер Кингсли (80') •Майна Линтон80' (Гусенбашич Денис (80') •Зельке Дейви 26'62' (Тилманн Ян (62')
Запасные: Хорн Тимо•Олесен Матиас•Педерсен Кристиан•Адамян Саркис
22 апреля. Стадион "Презеро Арена".
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