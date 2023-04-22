«Бавария» потерпела фиаско в матче против «Майнца» и рискует упустить первое место

Спонтанное увольнение Юлиана Нагельсманн с поста наставника «Баварии» приводит к полному провалу в сезоне. В 29-м туре Бундеслиги чемпионы гостили у «Майнца» и почти не били в створ, хотя почти безраздельно владели инициативой. На 30-й минуте Жоау Канселу навесил на дальнюю штангу, и Садио Мане головой открыл счет. Соперник отыгрался на экваторе второго тайма, Янн Зоммер справился с ударом Ли Чхэ-Сона, но Людовик Ажорк добавил мяч в сетку. Карим Онисиво отвоевал мяч у чужих ворот и вывел на убойную позицию Леандро Баррейро, а Аарон Мартин вовсе шокировал гостей ударом от линии штрафной - 3:1.
«Майнц» уже шестой, а соперник рискует потерять первое место уже в этом туре.
Протокол игры
|30'Мане Садио (0:1)
|(1:1) Ажорк Людовик65'
|(2:1) Баррейро Леандро73'
|(3:1) Аарон Мартин79'
Центнер Робин•Фернандес Эдимилсон83' (Хак Александер (83') •Бель Штефан•Ханше-Ольсен Андреас•Видмер Сильван•Каси Антони46' (Аарон Мартин (46') • 57'Баррейро Леандро•Кор Доминик 60'64' (Стах Антон (64') •Чхэ-Сон Ли II77' (Ингвартсен Маркус (77') •Ажорк Людовик77' (Баркок Аймен (77') •Онисиво Карим
Зоммер Янн•Станишич Йосип•Упамекано Дайо•Де Лигт Маттейс•Канселу Жоау•Дэвис Альфонсо9' (Мазрауи Нуссаир (9') •Киммих Йозуа75' (Гравенберх Райан (75') •Горецка Леон•Мусиала Джамал80' (Сане Лерой (80') •Мюллер Томас75' (Тель Матис (75') •Мане Садио80' (Гнабри Серж (80')
Запасные: Коман Кингсли•Ульрайх Свен•Блинд Дэйли
22 апреля. Стадион "МЕВА Арена".
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