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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» потерпела фиаско в матче против «Майнца» и рискует упустить первое место

22 Апреля 2023 • 18:28 Комментировать
Майнц
3:1
Бавария
окончен

Спонтанное увольнение Юлиана Нагельсманн с поста наставника «Баварии» приводит к полному провалу в сезоне. В 29-м туре Бундеслиги чемпионы гостили у «Майнца» и почти не били в створ, хотя почти безраздельно владели инициативой. На 30-й минуте Жоау Канселу навесил на дальнюю штангу, и Садио Мане головой открыл счет. Соперник отыгрался на экваторе второго тайма, Янн Зоммер справился с ударом Ли Чхэ-Сона, но Людовик Ажорк добавил мяч в сетку. Карим Онисиво отвоевал мяч у чужих ворот и вывел на убойную позицию Леандро Баррейро, а Аарон Мартин вовсе шокировал гостей ударом от линии штрафной - 3:1.

«Майнц» уже шестой, а соперник рискует потерять первое место уже в этом туре.

Протокол игры  
Майнц3:1Бавария
  30'Мане Садио (0:1)
(1:1) Ажорк Людовик65'  
(2:1) Баррейро Леандро73'  
(3:1) Аарон Мартин79'  
Центнер РобинФернандес Эдимилсон 83' (Хак Александер ( 83') Бель ШтефанХанше-Ольсен АндреасВидмер СильванКаси Антони 46' (Аарон Мартин ( 46'  57') Баррейро ЛеандроКор Доминик  60' 64' (Стах Антон ( 64') Чхэ-Сон Ли II 77' (Ингвартсен Маркус ( 77') Ажорк Людовик 77' (Баркок Аймен ( 77') Онисиво Карим
Запасные: Вайпер НельсонДамен ФиннДа Коста ДанниБюргзорг Делано
Зоммер ЯннСтанишич ЙосипУпамекано ДайоДе Лигт МаттейсКанселу ЖоауДэвис Альфонсо 9' (Мазрауи Нуссаир ( 9') Киммих Йозуа 75' (Гравенберх Райан ( 75') Горецка ЛеонМусиала Джамал 80' (Сане Лерой ( 80') Мюллер Томас 75' (Тель Матис ( 75') Мане Садио 80' (Гнабри Серж ( 80')
Запасные: Коман КингслиУльрайх СвенБлинд Дэйли
22 апреля. Стадион "МЕВА Арена".

 

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Бавария Майнц
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