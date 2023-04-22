«Бавария» потерпела фиаско в матче против «Майнца» и рискует упустить первое место

Спонтанное увольнение Юлиана Нагельсманн с поста наставника «Баварии» приводит к полному провалу в сезоне. В 29-м туре Бундеслиги чемпионы гостили у «Майнца» и почти не били в створ, хотя почти безраздельно владели инициативой. На 30-й минуте Жоау Канселу навесил на дальнюю штангу, и Садио Мане головой открыл счет. Соперник отыгрался на экваторе второго тайма, Янн Зоммер справился с ударом Ли Чхэ-Сона, но Людовик Ажорк добавил мяч в сетку. Карим Онисиво отвоевал мяч у чужих ворот и вывел на убойную позицию Леандро Баррейро, а Аарон Мартин вовсе шокировал гостей ударом от линии штрафной - 3:1.

«Майнц» уже шестой, а соперник рискует потерять первое место уже в этом туре.