«Вердер» наконец-то победил, разобравшись с кризисной «Гертой»

В 29-м туре чемпионата Германии «Герта», уволившая Сандро Шварца, играла с «Вердером», который также давно не побеждал. К 51-й минуте Марвин Дукш забил три мяча в ворота столичного коллектива, а Митчелл Вайзер сделал счет 4:0. «Герта» ответила голом престижа Жессика Нганкама, а позже Доди Лукебакио реализовал пенальти.

«Вердер» занимает 12-е место, соперник - последний.