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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Вердер» наконец-то победил, разобравшись с кризисной «Гертой»

22 Апреля 2023 • 18:28 Комментировать
Герта
2:4
Вердер
окончен

В 29-м туре чемпионата Германии «Герта», уволившая Сандро Шварца, играла с «Вердером», который также давно не побеждал. К 51-й минуте Марвин Дукш забил три мяча в ворота столичного коллектива, а Митчелл Вайзер сделал счет 4:0. «Герта» ответила голом престижа Жессика Нганкама, а позже Доди Лукебакио реализовал пенальти.

«Вердер» занимает 12-е место, соперник - последний.

Протокол игры  
Герта2:4Вердер
  6'Дукш Марвин (0:1)
  27'Дукш Марвин (0:2)
  51'Дукш Марвин (0:3)
  63'Вайзер Митчелл (0:4)
(1:4) Нганкам Жессик68'  
(2:4) Лукебакио Доди79'  
Кристенсен ОливерПекарик ПетерКемпф Марк-Оливер  29'Дордой Мартон 46' (Сердар Суат ( 46') Платтенхардт МарвинЛукебакио ДодиДжигерджи Толга 46' (Боатенг Кевин-Принс ( 46') Тусар ЛюкаРихтер Марко 72' (Нидерлехнер Флориан ( 72') Нганкам Жессик 80' (Эджуке Чидера ( 80') Шерхант Дерри 46' (Рохель Агустин ( 46')
Запасные: Миттельштедт МаксимилианЭрнст ТьяркIbrahim MazaКенни Джонджо
Павленка ИржиШтарк НикласВелькович Милош 80' (Пипер Амос ( 80') Фридль МаркоВайзер МитчеллБиттенкорт Леонардо 66' (Динкчи Эрен ( 66') Гросс КристианСтаге Йенс  36'Юнг Антони 80' (Бьюкенен Ли ( 80') Филипп Максимилиан 66' (Шмид Романо ( 66') Дукш Марвин
Запасные: Fabio ChiarodiaШмидт НикласЦеттерер МихаэльФюллькруг НикласГруев Илия
22 апреля. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).

 

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Герта Вердер
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