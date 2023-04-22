«Вердер» наконец-то победил, разобравшись с кризисной «Гертой»

В 29-м туре чемпионата Германии «Герта», уволившая Сандро Шварца, играла с «Вердером», который также давно не побеждал. К 51-й минуте Марвин Дукш забил три мяча в ворота столичного коллектива, а Митчелл Вайзер сделал счет 4:0. «Герта» ответила голом престижа Жессика Нганкама, а позже Доди Лукебакио реализовал пенальти.
«Вердер» занимает 12-е место, соперник - последний.
Протокол игры
|6'Дукш Марвин (0:1)
|27'Дукш Марвин (0:2)
|51'Дукш Марвин (0:3)
|63'Вайзер Митчелл (0:4)
|(1:4) Нганкам Жессик68'
|(2:4) Лукебакио Доди79'
Кристенсен Оливер•Пекарик Петер•Кемпф Марк-Оливер• 29'Дордой Мартон46' (Сердар Суат (46') •Платтенхардт Марвин•Лукебакио Доди•Джигерджи Толга46' (Боатенг Кевин-Принс (46') •Тусар Люка•Рихтер Марко72' (Нидерлехнер Флориан (72') •Нганкам Жессик80' (Эджуке Чидера (80') •Шерхант Дерри46' (Рохель Агустин (46')
Павленка Иржи•Штарк Никлас•Велькович Милош80' (Пипер Амос (80') •Фридль Марко•Вайзер Митчелл•Биттенкорт Леонардо66' (Динкчи Эрен (66') •Гросс Кристиан•Стаге Йенс• 36'Юнг Антони80' (Бьюкенен Ли (80') •Филипп Максимилиан66' (Шмид Романо (66') •Дукш Марвин
22 апреля. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).
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