«Атлетико» хочет заменить Карраско звёздным вингером

В летнее трансферное окно из «Атлетико» может уйти Янник Карраско. Слухи давно связывают 29-летнего бельгийского вингера с «Барселоной», плюс у игрока есть варианты с переездом в Англию.

«Атлетико» уже работает над поиском футболиста, который заменит Карраско. Приоритетным вариантом для мадридского клуба является звёздный вингер Садио Мане из «Баварии». Как сообщает Todofichajes, мюнхенцы поставили крест на сенегальце и готовы продать его за 40 миллионов евро.

Напомним, что недавно Мане стал фигурантом скандала. После матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» сенегалец ударил своего одноклубника Садио Мане.