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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тухель не считает вылет из Лиги чемпионов провалом

22 Апреля 2023 • 16:19 Комментировать
Майнц
0:1
Бавария
перерыв

Дважды за последние десять лет побеждавшая в Лиге чемпионов «Бавария» на сей раз сложила оружие в четвертьфинале самого престижного турнира футбольной Европы, ей оказался не по зубам «Манчестер Сити». Но наставник «Баварии» Томас Тухель, возглавивший клуб лишь около месяца тому назад, не считает такой исход провалом.

- Нет, это не провал, покинуть Лигу чемпионов в четвертьфинале. Давайте не забывать, с кем нам пришлось сражаться. Я не думаю, что наше выступление можно оценивать подобным образом, - цитирует слова Тухеля итальянское новостное агентство ITASportPress.

Через несколько минут «Бавария» сразится с «Майнцем» в чемпионате Германии, следите за игрой на нашем сайте

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель
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МАЙНЦ БАВАРИЯ
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