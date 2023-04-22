Тухель не считает вылет из Лиги чемпионов провалом

Дважды за последние десять лет побеждавшая в Лиге чемпионов «Бавария» на сей раз сложила оружие в четвертьфинале самого престижного турнира футбольной Европы, ей оказался не по зубам «Манчестер Сити». Но наставник «Баварии» Томас Тухель, возглавивший клуб лишь около месяца тому назад, не считает такой исход провалом.

- Нет, это не провал, покинуть Лигу чемпионов в четвертьфинале. Давайте не забывать, с кем нам пришлось сражаться. Я не думаю, что наше выступление можно оценивать подобным образом, - цитирует слова Тухеля итальянское новостное агентство ITASportPress.

Через несколько минут «Бавария» сразится с «Майнцем» в чемпионате Германии, следите за игрой на нашем сайте.