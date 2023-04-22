Упамекано: «Для меня Мбаппе — легенда Франции»

Защитник «Баварии» Дайо Упамекано поделился мнением о своём партнёре по сборной Франции Килиане Мбаппе, который выступает за «ПСЖ».

Упамекано признался, что считает 24-летнего Мбаппе легендой Франции, так как нападающий сумел забить три гола в финальной игре чемпионата мира 2022 года против Аргентины (3:3, 2:4 — пен).

«Для меня Килиан Мбаппе — легенда Франции. Нельзя забить три гола в финале чемпионата мира и не стать легендой. Ни один француз этого не делал», — цитирует Упамекано Onze Mondial.

В текущем сезоне Мбаппе провёл за «ПСЖ» 37 матчей, забил 34 гола и отдал девять результативных передач. Отметим, что сейчас француз является самым дорогим игроком планеты. Портал Transfermarkt оценивает Мбаппе в 180 миллионов евро.