Тухель: «Внутренний титул - это тоже важно»

Немецкая «Бавария» рискует провести сезон без трофеев, шансы на него остались только в чемпионате, но и там не все так однозначно. Немецкий специалист призвал не относиться к чемпионскому титулу в Бундеслиге как к чему-то простому и обыденному.

- В Париже я уже столкнулся с тем, что там не ценили чемпионские титулы, считали их чем-то обыденным. Там хотели, чтобы мы выигрывали каждый матч с разницей в три мяча, и лишь один раз за сезон позволялось сыграть вничью. Мы не должны стыдиться победы во внутреннем чемпионате, - цитирует слова Тухеля итальянское новостное агентство ITASportPress.