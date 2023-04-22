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Чемпионат Германии. Бундеслига

Блинд покинет «Баварию» в конце сезона

22 Апреля 2023 • 11:54 Комментировать
Майнц
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Бавария
Через 3 ч. 8 мин.

Центральный защитник «Баварии» Дэйли Блинд покинет мюнхенскую команду по окончанию нынешнего сезона. Напомним, зимой нидерландец подписал с «красной машиной» краткосрочный контракт до конца кампании.

По информации от журналиста Керри Хау, руководство «Баварии» не заинтересовано в том, чтобы продлевать контракт с Блиндом. Нидерландский ветеран, скорее всего, покинет «Альянц Арену», как и ожидалось ранее.

Блинд в этом сезоне провёл 4 матча в нынешнем розыгрыше Бундеслиги, где не отметился ни одним результативным действием. Зимой Дэйли сам попросил амстердамский «Аякс» расторгнуть с ним контракт.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Дэйли Блинд
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