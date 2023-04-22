Блинд покинет «Баварию» в конце сезона

Центральный защитник «Баварии» Дэйли Блинд покинет мюнхенскую команду по окончанию нынешнего сезона. Напомним, зимой нидерландец подписал с «красной машиной» краткосрочный контракт до конца кампании.

По информации от журналиста Керри Хау, руководство «Баварии» не заинтересовано в том, чтобы продлевать контракт с Блиндом. Нидерландский ветеран, скорее всего, покинет «Альянц Арену», как и ожидалось ранее.

Блинд в этом сезоне провёл 4 матча в нынешнем розыгрыше Бундеслиги, где не отметился ни одним результативным действием. Зимой Дэйли сам попросил амстердамский «Аякс» расторгнуть с ним контракт.