«Реал» может купить немецкого полузащитника за 85 миллионов евро

Восходящая звезда немецкого футбола Флориан Вирц, права на которого принадлежат леверкузенскому «Байеру», может продолжить карьеру в топ-клубе испанского чемпионата.

Согласно сведениям журналистов Todofichajes, в услугах 19-летнего атакующего полузащитника заинтересован мадридский «Реал». Стоимость потенциальной сделки оценивается в 85 миллионов евро. Вирц связан контрактными обязательствами с «фармацевтами» до середины 2027 года.

В текущем сезоне немецкой Бундеслиги Флориан принял участие в 12 поединках, записав на свой счет один забитый мяч и шесть результативных передач.