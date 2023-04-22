В «Баварии» недовольны выступлениями Горецки в этом сезоне

Руководство мюнхенской «Баварии» недовольно выступлениями полузащитника Леона Горецки в нынешнем сезоне. По информации от журналиста Керри Хау, немец разочаровал верхушку «красной машины».

Напомним, Горецка влился в этот сезоне после травмы, но по возвращению в строй сразу же занял место в основном составе. Тем не менее, «Бавария» беспокоится о том, что полузащитнику до сих пор не удалось обрести стабильность. Руководство ожидает от футболиста прогресса в ближайшее время.

Горецка в этом сезоне записал на свой актив три гола и две результативные передачи в немецкой Бундеслиге.