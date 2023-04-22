«Бавария» хочет подписать ещё одного полузащитника помимо Лаймера

Мюнхенская «Бавария» в ближайшее трансферное окно попытается заполучить ещё одного полузащитника помимо Конрада Лаймера из «РБ Лейпцига», который присоединится к команде на правах свободного агента.

Журналист Керри Хау в социальных сетях сообщает, что «Бавария» ищет полузащитника креативного плана, который поможет команде больше контролировать мяч. Руководство будет искать игрока похожего на Тьяго Алькантару, который летом 2020 года покинул «Баварию» и перешёл в «Ливерпуль».

О конкретных именах пока не сообщается, но «Бавария» постарается купить игрока подобного профиля, если найдёт его на рынке по доступной цене.