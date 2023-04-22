Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Преемник Нойера: «Бавария» нашла нового вратаря

22 Апреля 2023 • 10:04 Комментировать

Руководство мюнхенской «Баварии» подыскивает нового голкипера с прицелом на будущее. Главным кандидатом является вратарь брюссельского «Андерлехта» Барт Вербругген, об этом рапортует Goal.com.

По данным источника, немецкий гранд решил окончательно отказаться от услуг Алекса Нюбеля, выступающего за «Монако» на правах аренды.

Напомним, что основной голкипер команды Мануэль Нойер выбыл до конца сезона из-за травмы. Сейчас первым номером «Баварии» является швейцарец Янн Зоммер.

20-летний Вербругген выступает за «Андерлехт» с лета 2020 года. Его трансферный ценник составляет пять миллионов евро.

Оценить новость
- 7
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Андерлехт трансферы футбола - лето 2023 Барт Вербругген
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
22.04.23 в 16:30
Фрайбург Фрайбург
Шальке 04 Шальке 04
Видео
22.04.23 в 16:30
Боруссия М Боруссия М
Унион Берлин Унион Берлин
Видео
22.04.23 в 16:30
Герта Герта
Вердер Вердер
2.26 3.55 3.15
Видео
22.04.23 в 16:30
Байер Л Байер Л
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Видео
22.04.23 в 16:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Кёльн Кёльн
2.15 3.70 3.30
Видео
22.04.23 в 16:30
Аугсбург Аугсбург
Штутгарт Штутгарт
Видео
22.04.23 в 16:30
Майнц Майнц
Бавария Бавария
5.20 4.70 1.57
Видео
22.04.23 в 16:30
Бохум Бохум
Вольфсбург Вольфсбург
2.85 3.70 2.38
Видео
22.04.23 в 19:30
Боруссия Д Боруссия Д
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
1.68 4.40 4.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Апреля
11:54 · Германия. Бундеслига
Блинд покинет «Баварию» в конце сезона
11:37 · Германия. Бундеслига
«Реал» может купить немецкого полузащитника за 85 миллионов евро
11:25 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» недовольны выступлениями Горецки в этом сезоне
11:18 · Германия. Бундеслига
«Бавария» хочет подписать ещё одного полузащитника помимо Лаймера
10:53 · Германия. Бундеслига
«Барселона» сохраняет интерес к Мазрауи
10:04 · Германия. Бундеслига
Преемник Нойера: «Бавария» нашла нового вратаря
10:03 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» по-прежнему верит в Упамекано, несмотря на ошибки защитника в матчах с «Манчестер Сити» 1
21 Апреля
23:25 · Германия. Бундеслига
«Штутгарт» ушёл от поражения в гостях у «Аугсбурга»
23:15 · Германия. 2-я бундеслига
«Гамбург» и «Санкт-Паули» забили семь голов - это повторение рекорда результативности гамбургского дерби
22:31 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд – «Айнтрахт»: прогноз на матч чемпионата Германии – 22 апреля 2023
22:15 · Германия. Бундеслига
«Майнц» - «Бавария»: прогноз на матч чемпионата Германии – 22 апреля 2023
16:45 · Германия. Бундеслига
Гласнер: «Для меня работа значит больше, чем банальности с контрактом»
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» придумал, как подписать звёздного защитника
14:29 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Мы пока не приняли решение по будущему Теля»
14:00 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Вылет из Лиги чемпионов три года подряд – это не кризис для «Баварии»
Все новости
Рекомендуем