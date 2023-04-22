Преемник Нойера: «Бавария» нашла нового вратаря

Руководство мюнхенской «Баварии» подыскивает нового голкипера с прицелом на будущее. Главным кандидатом является вратарь брюссельского «Андерлехта» Барт Вербругген, об этом рапортует Goal.com.

По данным источника, немецкий гранд решил окончательно отказаться от услуг Алекса Нюбеля, выступающего за «Монако» на правах аренды.

Напомним, что основной голкипер команды Мануэль Нойер выбыл до конца сезона из-за травмы. Сейчас первым номером «Баварии» является швейцарец Янн Зоммер.

20-летний Вербругген выступает за «Андерлехт» с лета 2020 года. Его трансферный ценник составляет пять миллионов евро.