Майнц - Бавария: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В 29-м туре чемпионата Германии «Бавария» будет гостить у «Майнца» в попытке оторваться от «Боруссии». Мюнхенцы далеки от своей лучшей игры, но в матчах с этим соперником часто добиваются разгромного перевеса. Правда, есть и исключения из правил, две прошлые поездки в этот город в матчах Бундеслиги обернулись поражениями. Да и «Майнц» давненько никому не проигрывал.

Кто в итоге наберет три очка, узнаем после 16:30, эфир на «Матч Футбол» и «Матч Футбол 3», Sky Sports, beIN Sports, DAZN, M+ и других каналах. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.