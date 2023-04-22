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Чемпионат Германии. Бундеслига

Майнц - Бавария: где смотреть прямую трансляцию онлайн

22 Апреля 2023 • 02:33 Комментировать
Майнц
...
Бавария
Через 12 ч. 29 мин.

В 29-м туре чемпионата Германии «Бавария» будет гостить у «Майнца» в попытке оторваться от «Боруссии». Мюнхенцы далеки от своей лучшей игры, но в матчах с этим соперником часто добиваются разгромного перевеса. Правда, есть и исключения из правил, две прошлые поездки в этот город в матчах Бундеслиги обернулись поражениями. Да и «Майнц»  давненько никому не проигрывал.

Кто в итоге наберет три очка, узнаем после 16:30, эфир на «Матч Футбол» и «Матч Футбол 3», Sky Sports, beIN Sports, DAZN, M+ и других каналах. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.

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МАЙНЦ БАВАРИЯ
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