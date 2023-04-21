«Штутгарт» ушёл от поражения в гостях у «Аугсбурга»

Европейский футбольный уик-энд стартовал в Бундеслиге матчем «Аугсбург» - «Штутгарт». Команды удивили отсутствием остроты, создав слишком мало интересных моментов впереди. Дион Дрене Бельо открыл счет уже на восьмой минуте, замкнув головой навес. Гости отыгрались лишь в концовке, когда Ватару Эндо со второй попытки переиграл голкипера.

1:1, «Аугсбург» вышел на 13-е место, продлив безвыигрышную серию. Соперник - третий с конца.