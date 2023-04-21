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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Штутгарт» ушёл от поражения в гостях у «Аугсбурга»

21 Апреля 2023 • 23:25 Комментировать
Аугсбург
1:1
Штутгарт
окончен

Европейский футбольный уик-энд стартовал в Бундеслиге матчем «Аугсбург» - «Штутгарт». Команды удивили отсутствием остроты, создав слишком мало интересных моментов впереди. Дион Дрене Бельо открыл счет уже на восьмой минуте, замкнув головой навес. Гости отыгрались лишь в концовке, когда Ватару Эндо со второй попытки переиграл голкипера.

1:1, «Аугсбург» вышел на 13-е место, продлив безвыигрышную серию. Соперник - третий с конца.

Протокол игры  
Аугсбург1:1Штутгарт
(1:0) Бельо Дион Дрене8'  
  79'Эндо Ватару (1:1)
Коубек ТомашПедерсен Мадс 77' (Гумни Роберт ( 77') Бауэр Максимилиан  62'Удуохаи Феликс  85'Иаго Лопес 34' (Вейга Ренату ( 34') Майер Арне  90'Энгельс АрнеРеджбекай Элвис  78'Варгас Рубен 71' (Чолина Давид ( 71') Бельо Дион Дрене 46' (Кардона Ирвин ( 46') Демирович Эрмедин 71' (Баумгартлингер Юлиан ( 71'  89')
Запасные: Калиджиури ДаниэльКляйн ДаниэльМбуку НатанаэльСаренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль
Бредлов ФабианАнтон ВальдемарЗагаду Дан-АксельИто Хироки  20'Вагноман Жоша  70'Соса Борна 71' (Томаш Тьягу ( 71') Каразор АтаканЭндо ВатаруМийо Энцо 46' (Кулибали Танги ( 46'  52') Фюрих Крис 46' (Мвумпа Силас ( 46') Гирасси Серу
Запасные: Мюллер ФлорианНартей НиколасШтенцель ПаскальЭглофф ЛилианХарагути ГенкиПереа Хуан
21 апреля. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).

 

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