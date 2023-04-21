«Штутгарт» ушёл от поражения в гостях у «Аугсбурга»

Европейский футбольный уик-энд стартовал в Бундеслиге матчем «Аугсбург» - «Штутгарт». Команды удивили отсутствием остроты, создав слишком мало интересных моментов впереди. Дион Дрене Бельо открыл счет уже на восьмой минуте, замкнув головой навес. Гости отыгрались лишь в концовке, когда Ватару Эндо со второй попытки переиграл голкипера.
1:1, «Аугсбург» вышел на 13-е место, продлив безвыигрышную серию. Соперник - третий с конца.
Протокол игры
|(1:0) Бельо Дион Дрене8'
|79'Эндо Ватару (1:1)
Коубек Томаш•Педерсен Мадс77' (Гумни Роберт (77') •Бауэр Максимилиан• 62'Удуохаи Феликс• 85'Иаго Лопес34' (Вейга Ренату (34') •Майер Арне• 90'Энгельс Арне•Реджбекай Элвис• 78'Варгас Рубен71' (Чолина Давид (71') •Бельо Дион Дрене46' (Кардона Ирвин (46') •Демирович Эрмедин71' (Баумгартлингер Юлиан (71') 89'
Бредлов Фабиан•Антон Вальдемар•Загаду Дан-Аксель•Ито Хироки• 20'Вагноман Жоша• 70'Соса Борна71' (Томаш Тьягу (71') •Каразор Атакан•Эндо Ватару•Мийо Энцо46' (Кулибали Танги (46') • 52'Фюрих Крис46' (Мвумпа Силас (46') •Гирасси Серу
21 апреля. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).
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