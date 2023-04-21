Тухель: «Мы пока не приняли решение по будущему Теля»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель ещё не знает, останется ли нападающий Матис Тель в команде на следующий сезон. Есть вероятность, что молодого француза отправят в годичную аренду.

«Мы пока не приняли решение по будущему Теля. Мы видим его качества. У него есть взрывная скорость и отличное завершение атак. Ему нужно продолжать в том же духе. В данный момент он пока является игроком скамейки. Мы обсудим его будущее с руководством», – заявил Тухель на пресс-конференции.

Тель в нынешнем сезоне в статусе запасного забил три гола в чемпионате Германии. Француз перебрался в «Баварию» прошлым летом из «Ренна».