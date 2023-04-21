Тухель: «Вылет из Лиги чемпионов три года подряд – это не кризис для «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель оценил результаты команды в последних сезонах. Напомним, недавно мюнхенский клуб потерял шансы на победу в Кубке Германии и Лиге чемпионов. Теперь у «Баварии» остаётся лишь надежда на победу в Бундеслиге, где команда пока лидирует с отрывом в два очка от дортмундской «Боруссии».

«Я полностью могу понять, что три года подряд не выходить в полуфинал Кубка Германии – это очень серьёзная проблема, но я бы не назвал кризисом вылет из Лиги чемпионов в четвертьфинале три года подряд. Мы не должны подвергать сомнению абсолютно всё, нужно быть реалистами», – сказал Тухель на пресс-конференции.