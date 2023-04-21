Тухель «Очень сложно, когда чемпионский титул воспринимается как должное, я испытал это в Париже»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель не считает, что его команда гарантированно год за годом должна брать чемпионский титул Бундеслиги. Немец вспомнил о своём опыте в «ПСЖ», когда команда под его руководством неудачно начала сезон-2020/21, а затем проиграла чемпионский титул «Лиллю» уже при Маурисио Почеттино.

«Важно то, как команда справится с ситуацией. «Бавария» многое пережила в этом сезоне. Очень сложно, когда чемпионский титул воспринимается как должное, я испытал это в Париже. В футболе никому ничего не гарантировано просто так», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Напомним, «Бавария» сейчас на два очка опережает дортмундскую «Боруссию» в чемпионской гонке Бундеслиги.