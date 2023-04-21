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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тухель: «Был впечатлён тем, как Мюллер принял мои решения»

21 Апреля 2023 • 12:58 Комментировать
Майнц
...
Бавария
22.04 16:30

Главный тренер «Баварии» Томас Мюллер рассказал о своих взаимоотношениях с нападающим Томасом Мюллером. Напомним, немец остался в запасе на оба четвертьфинальных матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Был впечатлён тем, как Мюллер принял мои решения. Он справился с этим в образцовом ключе, но я должен принимать решения, которые для кого-то всё равно будут сложными. Все должны принять ситуацию с конкуренцией», – заявил Тухель на пресс-конференции.

Напомним, «Бавария» сохраняет шансы только на победу в Бундеслиге. В чемпионате команда лидирует с отрывом в два очка от дортмундской «Боруссии». Из Кубка Германии и Лиги чемпионов подопечные Тухеля уже вылетели.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Мюллер Томас Тухель
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