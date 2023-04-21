«Бавария» не намерена продавать Мазрауи

Мюнхенская «Бавария» не намерена расставаться со своим правым защитником Нуссером Мазрауи, который недоволен количеством игровой практики во второй половине сезона. По информации от журналиста Керри Хау, «красная машина» не заинтересована в том, чтобы продавать марокканца в ближайшее трансферное окно.

Мазрауи присоединился к «Баварии» прошлым летом, подписав контракт на правах свободного агента после ухода из амстердамского «Аякса». Ранее ходили слухи о том, что за футболистом продолжает следить каталонская «Барселона».

На счету Мазрауи три ассиста в тринадцати матчах этого розыгрыша Бундеслиги.