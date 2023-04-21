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«Бавария» не намерена продавать Мазрауи

21 Апреля 2023 • 12:51 Комментировать
Майнц
...
Бавария
22.04 16:30

Мюнхенская «Бавария» не намерена расставаться со своим правым защитником Нуссером Мазрауи, который недоволен количеством игровой практики во второй половине сезона. По информации от журналиста Керри Хау, «красная машина» не заинтересована в том, чтобы продавать марокканца в ближайшее трансферное окно.

Мазрауи присоединился к «Баварии» прошлым летом, подписав контракт на правах свободного агента после ухода из амстердамского «Аякса». Ранее ходили слухи о том, что за футболистом продолжает следить каталонская «Барселона».

На счету Мазрауи три ассиста в тринадцати матчах этого розыгрыша Бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Нуссер Мазрауи
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МАЙНЦ БАВАРИЯ
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