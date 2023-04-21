Эрнандес может уйти из «Баварии» в испанский топ-клуб

Французский защитник Люка Эрнандес может покинуть мюнхенскую «Баварию» в летнее трансферное окно, об этом сообщается на страницах издания Todofichajes.

Согласно сведениям журналистов, 27-летним футболистом интересуется мадридский «Атлетико». Главный тренер «матрасников» Диего Симеоне считает Эрнандеса хорошим усилением в оборонительную линию команды.

Ранее сообщалось, что мюнхенцы приостановили переговоры с Люкой о новом трудовом соглашении. Его контракт рассчитан до середины 2024 года. Трансферный ценник – 50 миллионов евро.

В этом сезоне Бундеслиги защитник провел семи матчей и получил желтую карточку.