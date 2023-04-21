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Салихамиджич: «Трансфер нового нападающего летом? Пока не буду называть никаких имён»

21 Апреля 2023 • 11:42 Комментировать
Майнц
...
Бавария
22.04 16:30

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич рассказал о планах команды насчёт нового нападающего. При этом босниец не стал раскрывать конкретные имена трансферных целей.

«Трансфер нового нападающего летом? В данный момент я не собираюсь называть какие-либо имена. Мы посмотрим, что на уме у тренера, каких игроков он хочет. Финансовая составляющая тоже сыграет свою роль. Нам предстоит много решить», – цитирует Салихамиджича журналист Фабрицио Романо.

Напомним, среди возможных кандидатов на переход в «Баварию» ранее числились нападающий «Наполи» Виктор Осимхен и форвард франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Хасан Салихамиджич
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