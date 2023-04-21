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Хаманн: «Мюллер уйдёт из «Баварии», если тренером останется Тухель»

21 Апреля 2023 • 10:28 Комментировать
Майнц
...
Бавария
22.04 16:30

Бывший футболист «Баварии» Дитмар Хаманн выразил мнение, что нападающий мюнхенской команды Томас Мюллер может покинуть клуб, если главным тренером останется Томас Тухель.

Напомним, ранее «Бавария» вылетела из Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей «Манчестер Сити» (1:4) в четвертьфинале турнира.

Хаманн удивлён тем, что Тухель выпустил 33-летнего немца на поле лишь во втором тайме после Садио Мане. По мнению эксперта, в прошедшей встрече команде были необходимы такие лидеры, как Мюллер.

«Томас Мюллер больше не будет игроком «Баварии» в следующем сезоне при Тухеле. Мюллер всегда ставил интересы команды выше своих. Но его не радует то, что ему придётся смотреть на это со стороны», — цитирует Хаманна Bild с ссылкой на его колонку на Sky Sport.

Отметим, что Мюллер является воспитанником «Баварии» и выступает за этот клуб на протяжении всей своей профессиональной карьеры. В текущем сезоне нападающий провёл за мюнхенцев 34 матча, в которых забил семь голов и отдал 11 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Мюллер Томас Тухель Дитмар Хаманн
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