Хаманн: «Цели «Баварии» под большой угрозой»

Экс-игрок сборной Германии и «Ливерпуля» Дитмар Хаманн подверг критике руководство мюнхенской «Баварии» после неудачи в Лиге чемпионов.

«Говорилось, что цели на сезон оказались под угрозой, поэтому было принято решение о смене главного тренера. Но сейчас эти цели еще под большей угрозой. Если команда не выиграет чемпионский титул, то мне сложно представить, что Салихамиджич и Кан сохранят свою работу», - передает слова Дитмара Sky Austria.

Напомним, что «Бавария» вылетела из Лиги чемпионов на стадии ¼ финала. Мюнхенцы уступили «Манчестер Сити» (0:3, 1:1). В Бундеслиге подопечные Томаса Тухеля лидируют, опережая ближайшего преследователя на два балла.