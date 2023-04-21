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Чемпионат Германии. Бундеслига

Хаманн: «Цели «Баварии» под большой угрозой»

21 Апреля 2023 • 10:01 Комментировать

Экс-игрок сборной Германии и «Ливерпуля» Дитмар Хаманн подверг критике руководство мюнхенской «Баварии» после неудачи в Лиге чемпионов.

«Говорилось, что цели на сезон оказались под угрозой, поэтому было принято решение о смене главного тренера. Но сейчас эти цели еще под большей угрозой. Если команда не выиграет чемпионский титул, то мне сложно представить, что Салихамиджич и Кан сохранят свою работу», - передает слова Дитмара Sky Austria.

Напомним, что «Бавария» вылетела из Лиги чемпионов на стадии ¼ финала. Мюнхенцы уступили «Манчестер Сити» (0:3, 1:1). В Бундеслиге подопечные Томаса Тухеля лидируют, опережая ближайшего преследователя на два балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Дитмар Хаманн
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