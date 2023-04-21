«РБ Лейпциг» повесил ценник на Ольмо, которого хочет «Реал»

Руководство немецкого «РБ Лейпцига» ведет переговоры с полузащитником Даниэлем Ольмо о пролонгации трудового соглашения. Об этом посредством своих социальных сетей сообщил инсайдер Флориан Плеттенберг.

В ближайшее время «быки» сделают финальное предложение игроку. Если же испанец ответит отказом, то «РБ Лейпциг» примет решение расстаться с ним. Клуб рассчитывает выручить с продажи футболиста 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Ольмо принял участие в 18 поединках, в которых отметился двумя забитыми мячам и четырьмя голевыми передачами. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2024 года.