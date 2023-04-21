Тухель - худший новый наставник «Баварии» в 21-м веке

Лишь два матча из уже шести проведенных под началом Томаса Тухеля сумела выиграть мюнхенская «Бавария», которая пригласила немецкого специалиста после расставания с Юлианом Нагельсманном.

Как оказалось, Тухель - худший новый тренер «Баварии» со времен Сорена Лерби в 1991 году, именно датчанин был последним специалистом, который выиграл лишь два первых матча из шести с «Баварией».

Впрочем, надо учитывать, что Тухелю просто не повезло прийти в момент ответственных матчей с «Манчестер Сити» - будь у него лишь игры во внутреннем чемпионате, он бы набил там куда более симпатичную статистику.