Салихамиджич высказался об отказе «Баварии» от подписания замены Левандовски

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич ответил на вопрос о решении, которое, по мнению многих, предопределило неудачи команды.

Прошлым летом ряды мюнхенцев покинул Роберт Левандовски, перебравшийся в «Барселону», однако в «Баварии» решили не подписывать новую «девятку» на место ушедшего поляка.

«В лице Садио Мане мы получили футболиста, который способен играть в том числе и на позиции форварда. Конечно, оглядываясь назад, вы можете с умным видом сказать, что это была ошибка. Гнабри, Коман, Сане, Тель, Мане, Чупо-Мотинг, Мусиала, Мюллер – все они являются атакующими игроками топ-уровня», – цитирует Sport1 Салихамиджича.